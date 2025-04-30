

Семьи задержанных протестующих требуют эфирного времени от Общественного вещателя

30.04.2025 13:26





Родственники задержанных во время проевропейских протестов демонстрантов призвали Общественный вещатель Грузии вести прямую трансляцию в течение трех дней и освещать в прямом эфире текущие судебные разбирательства. Семьи подчеркнули, что «только общественный вещатель имеет право вести видеозапись судебных заседаний, что особенно важно для обеспечения прозрачности разбирательства и справедливого информирования общественности».



На митинге перед зданием Общественного вещателя 29 апреля семьи заявили, что в распространение информации, которая их дискредитирует, вовлечены огромные системные ресурсы и что Общественный вещатель обязан помочь им предоставить голос общественности.



В совместном заявлении семьи подчеркнули, что их требования основаны на уставных целях Общественного вещателя — обеспечить полное освещение вопросов, представляющих общественный интерес, соблюдая при этом принципы независимости, беспристрастности и объективности.



«В случае невыполнения требований мы будем вынуждены обратиться в международные организации по мониторингу общественного вещания, в том числе в Альянс общественных медиа, а также обратиться в Европарламент, Департамент по свободе СМИ Совета Европы, Международную федерацию журналистов (МФЖ) и другие соответствующие влиятельные институты с просьбой обратить должное внимание на возможное нарушение общественных интересов и обязательств по справедливому информированию со стороны Общественного вещателя Грузии», — заявляют они.



Критика в адрес Общественного вещателя усилилась после 28 ноября 2024 года, когда вещатель не смог адекватно осветить проевропейские протесты, особенно случаи насилия со стороны полиции в отношении демонстрантов. Ограниченное освещение событий вещательной компанией повлекло за собой протесты перед ее зданием, где активисты требовали эфирного времени. Вот уже 152 дня протестующие собираются ежедневно — некоторые из них собираются перед зданием Общественного вещателя, а затем идут маршем к проспекту Руставели.



Несмотря на то, что Общественный вещатель выделил активистам некоторое эфирное время, существенных реформ в управлении каналом проведено не было. Кроме того, были уволены несколько сотрудников, которые неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия редакционной независимости и критиковали руководство Общественного вещателя во время прямой трансляции заседаний Совета попечителей.



21 апреля 2022 года Совет попечителей Общественного вещателя избрал Васила Маглаперидзе, члена, назначенного «Грузинской мечтой», новым председателем сроком на три года. До этого он занимал должность генерального директора Общественного вещателя. Коалиция за адвокацию медиа заявила тогда, что избрание Васила Маглаперидзе членом Попечительского совета «нанесет значительный репутационный ущерб идее создания беспристрастного Общественного вещателя и снизит вероятность политической независимости финансируемых государством каналов». Маглаперидзе занимал должность заместителя председателя «Грузинской мечты» в январе-марте 2021 года.



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