

В Глданском районе построят приют для животных, отвечающий современным стандартам

30.04.2025 14:59





В Глданском районе будет построен приют для животных, отвечающий современным стандартам. Как заявил сегодня на заседании правительства столицы мэр Тбилиси Каха Каладзе, проблема бездомных животных является одной из важнейших задач муниципалитета.



««Существующие в столице приюты не справляются с нынешним количеством. Именно поэтому мы приняли решение построить в Глданском районе приют для животных, отвечающий современным стандартам. Между Агентством по мониторингу животных и компанией-подрядчиком уже подписано соглашение, и строительство начнется в ближайшее время. В рамках проекта будут созданы индивидуальные вольеры, лаборатория, операционные, послеоперационная зона и другая необходимая инфраструктура, которые будут оснащены новейшим оборудованием и технологиями», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, новый приют для животных будет работать круглосуточно.



«Кроме того, как вы знаете, агентство несколько месяцев назад построило Центр управления популяцией. Также идет процесс полной реабилитации и оснащения приюта в Варкетили. Все это делается для того, чтобы повысить эффективность работы агентства и стерилизовать как можно больше животных», — отметил Каха Каладзе.















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