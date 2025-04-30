

GYLA: обыски являются очередным проявлением террора «Грузинской мечты»

30.04.2025 16:01





Обыски, проведенные 29 апреля в домах активистов и представителей разных фондов «являются очередным проявлением террора «Грузинской мечты» и не могут быть расценены как разумная следственная мера», говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA).



«Сотрудники правоохранительных органов не только запретили гражданам без адвоката снимать (вести видеосъемку) обыски, но и, когда граждане просили разъяснить, какая именно норма запрещает снимать, представители следственного органа уклонялись от ответа.



То, что телефон может быть предметом, содержащим информацию, объективно предвидим и распознаваем следственным органом, поэтому GYLA считает, что в таком случае постановление должно прямо касаться изъятия телефона.



В то же время изъятые телефоны могут содержать информацию, составляющую профессиональную тайну (например, информацию, полученную в рамках юридической или журналистской деятельности), являющейся особо охраняемыми данными как в соответствии с законодательством Грузии, так и соответствующими международными договорами (например, Европейской конвенцией о правах человека).



Учитывая, что с момента начала расследования и ареста счетов фондов прошло уже более месяца, прибытие утром 29 апреля в дома указанных лиц и проведение обысков-изъятий является очередным проявлением террора «Грузинской мечты» и не может оцениваться как адекватное следственное мероприятие даже при условии объективно проводимого расследования», — говорится в заявлении.



Напомним, 29 апреля на основании постановления Тбилисского городского суда сотрудники прокуратуры провели обыски в домах руководителей фондов — Нануки Жоржолиани, Алеко Цкитишвили, Лаши Арвеладзе, Гуги Хелая и Мариам Баджелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





