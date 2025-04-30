

НПО «Safari» призывает прокуратуру незамедлительно принять решение по делу суррогатного центра Kinderli

30.04.2025 17:20





Женская правозащитная организация «Safari» призывает прокуратуру Грузии незамедлительно принять решение о надлежащей юридической квалификации по делу суррогатного центра Kinderli и обеспечить признание статуса пострадавших для затронутых женщин.



Организация сообщает, что ведёт работу по делу, связанному с суррогатными матерями, привезёнными в Грузию компанией Kinderli, которые были оставлены без оплаты, жилья и питания, в крайне тяжёлых социальных условиях.



Несмотря на то что Уголовный кодекс Грузии предусматривает наказание за торговлю людьми и эксплуатацию, и в стране существует государственный фонд помощи жертвам траффикинга, суррогатные матери до сих пор остаются полностью беззащитными, так как прокуратура отказывается квалифицировать дело по статье о торговле людьми и не признаёт за женщинами статус пострадавших.



Дело «Kinderli» показывает, что суррогатные матери в Грузии совершенно не защищены, а судьба рождённых в рамках суррогатного материнства детей до сих пор остаётся неизвестной.

Непрозрачные контракты, нарушение прав работников и нехватка услуг для реабилитации пострадавших ещё больше усугубляют ситуацию, подчёркивает организация.



«Safari» также обращается к Агентству государственной опеки и помощи пострадавшим от торговли людьми с призывом немедленно перевести суррогатных матерей в приют и предоставить им необходимую помощь.



В данный момент в Тбилиси около 30 женщин, находящихся в условиях принудительного содержания, выдвигают серьёзные обвинения в адрес компании репродуктивной медицины. Женщины из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины и России, утверждают, что после родов им не выплатили обещанных гонораров. По их рассказам, одной из них уже через две недели после кесарева сечения была удалена матка.



Первыми об истории суррогатных матерей сообщили журналисты «RadioTavisupleba». После публикации делом заинтересовалось МВД и начало расследование в отношении агентства Kinderly, занимающегося репродуктивной медициной.



Компания Kinderly Georgia была основана в Грузии в 2022 году. Ее владельцы — граждане Украины и Армении Руслан Тимошенко и Армен Меликян.





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