

Телеканал Mtavari окончательно прекратил вещание

01.05.2025 13:39





Вещание телеканала Mtavari было окончательно прекращено 1 мая. Руководство компании в письменном заявлении поблагодарило своих зрителей.



«В течение 5 лет и 8 месяцев главными здесь были вы, наши зрители, грузинское общество и ценности, которые объединяют нас всех, которые привели нас так далеко; ценности, которые мы должны углублять, чтобы оставаться и выживать как достойные члены не только Европы, но и всего мира; ценности, с которыми «Грузинская мечта» так беспощадно борется и которые она шаг за шагом разрушает.



Мы много боролись. Существование нашего канала было нелегким с момента его создания. На этом пути нам пришлось преодолеть множество трудностей, которые многие просто не смогли бы вынести. У нас было много успехов, и мы не были застрахованы от ошибок, но даже во время самых сложных кризисов мы не ослабляли усилий по их исправлению и постоянному совершенствованию канала. За эти годы мы много раз оказывались на грани закрытия, но благодаря личной самоотверженности, жертвенности и лояльности каждого сотрудника Mtavari, благодаря поддержке простых людей или наших партнеров, иногда благодаря пожертвованными вами лари или просто благодаря поддержке, мы каждый раз выживали и, несмотря на невероятные обстоятельства, сохраняли свои позиции самого влиятельного и рейтингового критического канала в Грузии. Настолько, что зачастую сами удивлялись собственному терпению и достижениям.



Мы действительно преодолели невозможное, но, как, к сожалению, не раз случалось в истории Грузии, наша твердыня была прорвана изнутри, и мы не смогли противостоять внешнему врагу. Нас уничтожили те, кто в свое время помог нам построить эти неприступные стены. Один из наших основателей, в своих личных целях или из мести, довел Mtavari до закрытия, оказав тем самым большую услугу российскому режиму.



На данном этапе продолжает работать только наш цифровой отдел – социальные сети и сайт. У нас не осталось средств на поддержание телевещания.



Большое спасибо за то, что смотрите и слушаете нас, команду Mtavari, которая продолжала работать для вас любой ценой. На поле или за его пределами мы продолжим бороться, придерживаясь наших старых ценностей, и везде и всегда вы, грузинский народ, и наша Грузия будут самыми важными.



До следующей встречи», — говорится в заявлении.



28 апреля сотрудники канала получили сообщение от генерального директора Георгия Габуния о том, что телекомпания полностью приостанавливает свою деятельность.



В последнее время Габуния открыто говорил о финансовом кризисе на Mtavari, обвиняя в сложившейся ситуации Георгия Курдадзе, представителя соучредителя канала Зазы Окуашвили. Он заявил, что финансовые проблемы в сфере вещания были созданы искусственно.



Mtavari был основан в сентябре 2019 года по инициативе Ники Гварамия, а позже часть акций была передана компаниям Зазы Окуашвили. С февраля 2024 года прямые трансляции были приостановлены.





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