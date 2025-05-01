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Исполнительным директором ISFED назначен Леван Натрошвили


01.05.2025   13:53


Леван Натрошвили избран исполнительным директором неправительственной организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED). Как говорится в заявлении НПО, совет директоров избрал Натрошвили новым исполнительным директором после истечения срока полномочий руководителя организации Нино Долидзе.

«Леван Натрошвили занимает должность заместителя исполнительного директора ISFED с ноября 2022 года. У него 17-летний опыт работы в организациях гражданского общества, на государственной службе и в академическом секторе. Леван занимается вопросами выборов и надлежащего управления с 2012 года.

Он является членом Группы международных экспертов по политическим вопросам БДИПЧ/ОБСЕ и сертифицированным наблюдателем на выборах. Леван был одним из руководителей различных миссий по наблюдению за местными выборами на всех выборах, проведенных в Грузии с 2012 года. Кроме того, Леван является автором, соавтором и руководителем десятков исследований и отчетов.

В разное время Леван оказывал консультационные услуги таким организациям, как Национальный демократический институт США (NDI), Международный фонд избирательных систем (IFES) и Совет Европы.

Леван – победитель нескольких престижных академических стипендиальных программ и имеет степень бакалавра и магистра по международным отношениям Тбилисского государственного университета, а также степень магистра по дипломатии и международной торговле Университета Кентукки.

В настоящее время Леван является приглашенным лектором в Государственном университете имени Ильи и докторантом по программе «Политология»», — говорится в заявлении.


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