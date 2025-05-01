

В Грузии создан «Фонд свободы» со счетом в Англии для оплаты штрафов протестующих

01.05.2025 14:06





Для граждан, оштрафованных за участие в проевропейских протестах, создан новый «Фонд свободы», банковский счет которого будет открыт в Англии. Основателем фонда является Давид Джинчарадзе, член движения «Площадь Свободы».



В марте прокуратура Грузии заморозила средства фондов, которые помогали оштрафованным участникам протестов и семьям политзаключенных. Были арестованы счета «Фонда Нануки», фондов Ники Гилаури и Тбилисского дома прав человека.



А 28 апреля прокуратура провела скоординированные обыски в домах руководителей фондов, помогавших протестующим и политзаключенным. Обыски прошли в домах Нануки Жоржолиани, Мариам Баджелидзе, Гуги Хелая и Алеко Цкитишвили. Сотрудники прокуратуры вошли в их жилища на основании постановления судьи, в котором говорится о расследовании по делам о «саботаже» и «содействии иностранному государству или организации во враждебной деятельности».



Давид Джинчарадзе написал в соцсетях:



«Очевидно, что арест средств, зарегистрированных в Грузии, и спешка [властей] означают, что нам нужно быть более активными и сделать все возможное, чтобы отстранить Иванишвили.



Вот почему я считаю, что нам необходимо создать несколько децентрализованных фондов с зарубежными счетами и системами онлайн-платежей, которые будет невозможно заблокировать.



Сегодня я создаю «Фонд свободы», который открыт для пожертвований, особенно от эмигрантов и граждан зарубежных стран.



После сбора средств фонд поможет гражданам оплатить обжалованные штрафы. Этот фонд не может быть арестован, поскольку банковский счет будет находиться в Англии.



В течение следующих нескольких дней я буду работать над тем, чтобы собрать группу доверенных волонтеров, мобилизовать средства и разработать онлайн-систему, которая поможет нам прозрачно регистрировать все расходы и пожертвования. Я буду использовать свой управленческий опыт, полученный во время работы в британских и американских компаниях.



Я открыт для любой помощи и сотрудничества. Олигархию — в огонь!»





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