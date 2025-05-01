

Суд оштрафовал представительниц пресс-служб оппозиционных партий

01.05.2025 15:34





Представительницы пресс-служб оппозиционных политических объединений «Ахали» и «Гирчи — больше Свободы» Миранда Багатурия и Анна Курашвили оштрафованы на 4000 лари.



Багатурия и Курашвили обвиняются в оскорблении сотрудника полиции Мириана Кавтарадзе по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях.



Министерство внутренних дел ходатайствовало об избрании в отношении обоих меры пресечения в виде административного ареста, однако суд не удовлетворил требование МВД.



По завершении судебного заседания представительница коалиции «За перемены» Миранда Багатурия заявила, что «решение суда было принято по прямому указанию сотрудника полиции Мирана Кавтарадзе».



«Они действительно хотели посадить меня (заключить под стражу), но я думаю, они поняли, что происходит снаружи, на суде было слишком много людей, и не сделали этого», — сказала Миранда Багатурия.



Источник: SOVA

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