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Нуца Бузаладзе объявит результаты жюри Грузии на Евровидении 2025
01.05.2025 16:20
17 мая Нуца Бузаладзе объявит результаты голосования жюри Грузии на финальном шоу «Евровидение-2025».
Нуца Бузаладзе представила Грузию на «Евровидении-2024» с песней Firefight, с которой она заняла 21-е место в финальном шоу.
Мариам Шенгелия представит Грузию на «Евровидении-2025» с песней Freedom, которая прозвучит во втором полуфинале 15 мая.
В этом году песенный конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая в Базеле (Швейцария) и традиционно будет транслироваться в прямом эфире Первого канала Грузии.
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