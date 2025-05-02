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Сборная Грузии по хоккею одержала очерденую победу на ЧМ
02.05.2025 12:24
В Данидине (Новая Зеландия) стартовали матчи четвертого тура, где проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд группы B второго дивизиона.
В первом матче предпоследнего тура чемпионата мира на лед вышли сборные Грузии и Тайваня.
Одержав две победы в основное время и одну в дополнительное время в первых трех турах, сборная Грузии, являвшаяся основным претендентом на победу в чемпионате и выход в группу А Второго дивизиона, в довольно упорной борьбе победила своего соперника и одержала четвертую победу подряд.
Грузия - Тайвань 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 07'02" Константин Гавриленко, 13'00" Данил Метлюк 2:0, 17'25" 2:1, 46'38" Макар Никишанин 3:1
В финальном туре Грузия встретится с аутсайдером Таиландом, и независимо от того, как сыграют Исландия и Новая Зеландия сегодня, против Таиланда и Болгарии соответственно, а также друг с другом на следующий день, она займет первое место и получит право играть в группе А Второго дивизиона, даже если проиграют в овертайме.
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