

В ближайшие дни начнется продажа билетов на матчи Грузии с Фаррерами и Кабо-Верде

02.05.2025 19:13





Билеты на товарищеский матч между сборными Грузии и Фарерских островов поступят в продажу 5 мая, а на матч между сборными Грузии и Кабо-Верде — 8 мая.



Международный товарищеский матч между сборными Грузии и Фарерских островов состоится 5 июня на «Динамо Арене» в Тбилиси, а команда под руководством Вилли Саньола примет сборную Кабо-Верде 8 июня на «Арене Рамаза Шенгелия» в Кутаиси.



Билеты будут продаваться онлайн на сайте biletebi.ge. На каждую игру один покупатель может приобрести максимум четыре билета.



Сборная Грузии использует эти товарищеские матчи для подготовки к отборочному этапу чемпионата мира. Команда Саньола проведет первый матч отборочного цикла чемпионата мира 2026 года дома против Турции 4 сентября.







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