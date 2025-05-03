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У Высшей школы юстиции проводят акцию родители задержанных во время протестов
03.05.2025 11:57
У Высшей школы юстиции проходит акция родителей задержанных во время акций протеста.
Родители держат плакаты с изображениями судей, принимающих решения по делм их детей: Нино Галусташвили, Давида Мамисеишвили, Тамар Мчедлишвили, Нино Сахелашвили, Натии Гудадзе и других.
По словам родителей, это судьи, которые «выносят несправедливые решения» по делам задержанных во время акций протеста.
Родители, присутствовавшие на акции, создали т.н. коридор позора у входа в Высшую школу юстиции, куда заходят судьи. Слышны выкрики: «Вам не стыдно?», «Раб, раб».
На месте мобилизована и патрульная полиция.
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