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У Высшей школы юстиции проводят акцию родители задержанных во время протестов


03.05.2025   11:57


У Высшей школы юстиции проходит акция родителей задержанных во время акций протеста.

Родители держат плакаты с изображениями судей, принимающих решения по делм их детей: Нино Галусташвили, Давида Мамисеишвили, Тамар Мчедлишвили, Нино Сахелашвили, Натии Гудадзе и других.

По словам родителей, это судьи, которые «выносят несправедливые решения» по делам задержанных во время акций протеста.

Родители, присутствовавшие на акции, создали т.н. коридор позора у входа в Высшую школу юстиции, куда заходят судьи. Слышны выкрики: «Вам не стыдно?», «Раб, раб».

На месте мобилизована и патрульная полиция.


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