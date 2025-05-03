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Сборная Грузии по хоккею с шайба вышла в группу А второго дивизиона
03.05.2025 12:12
Сборная Грузии по хоккею с шайбой — победитель группы B второго дивизиона чемпионата мира 2025 года. В финальном матче турнира, проходившего в Данидине (Новая Зеландия), сборная Грузии по хоккею с шайбой обыграла команду Таиланда со счетом 15:1.
За сборную Грузии Данил Давыдов забил 4 гола, Артем Козюлин - три, Тимур Бешаров оформил дубль, а Константин Гавриленко, Данил Метлюк, Макар Никишанин, Александр Киреев, Иван Швецов и Борис Кочкин забили по одному голу.
Наша команда провела пять матчей на групповом этапе и одержала все пять побед, завершив турнир на первом месте и выйдя в группу А второго дивизиона чемпионата мира.
Перед тем как одержать победу над Таиландом в группе B второго дивизиона, сборная Грузии по хоккею с шайбой обыграла Исландию со счетом 4:0, разгромила хозяйку турнира и фаворита Новую Зеландию со счетом 5:0, победила Болгарию со счетом 8:7 и выиграла у Китайского Тайбэя со счетом 3:1.
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