

Сборная Грузии по хоккею с шайба вышла в группу А второго дивизиона

03.05.2025 12:12





Сборная Грузии по хоккею с шайбой — победитель группы B второго дивизиона чемпионата мира 2025 года. В финальном матче турнира, проходившего в Данидине (Новая Зеландия), сборная Грузии по хоккею с шайбой обыграла команду Таиланда со счетом 15:1.



За сборную Грузии Данил Давыдов забил 4 гола, Артем Козюлин - три, Тимур Бешаров оформил дубль, а Константин Гавриленко, Данил Метлюк, Макар Никишанин, Александр Киреев, Иван Швецов и Борис Кочкин забили по одному голу.



Наша команда провела пять матчей на групповом этапе и одержала все пять побед, завершив турнир на первом месте и выйдя в группу А второго дивизиона чемпионата мира.



Перед тем как одержать победу над Таиландом в группе B второго дивизиона, сборная Грузии по хоккею с шайбой обыграла Исландию со счетом 4:0, разгромила хозяйку турнира и фаворита Новую Зеландию со счетом 5:0, победила Болгарию со счетом 8:7 и выиграла у Китайского Тайбэя со счетом 3:1.





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