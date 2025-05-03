

Впервые в истории грузинская спортсменка завоевала серебряную медаль на Кубке мира по артистическому плаванию

03.05.2025 13:41





На Кубке мира по артистическому плаванию в Канаде Мария Алавидзе выступила с произвольной программой, набрав 200,7612 балла, и завоевала серебряную медаль.



Алавидзе — первый грузинский спортсмен, которая завоевала медаль на чемпионате мира в этом виде спорта.



Спортсмены принимают участие в турнире при поддержке Министерства спорта Грузии.







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