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Впервые в истории грузинская спортсменка завоевала серебряную медаль на Кубке мира по артистическому плаванию


03.05.2025   13:41


На Кубке мира по артистическому плаванию в Канаде Мария Алавидзе выступила с произвольной программой, набрав 200,7612 балла, и завоевала серебряную медаль.

Алавидзе — первый грузинский спортсмен, которая завоевала медаль на чемпионате мира в этом виде спорта.

Спортсмены принимают участие в турнире при поддержке Министерства спорта Грузии.


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