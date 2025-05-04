

Amnesty International: Грузинские журналисты все чаще становятся жертвами нападений со стороны правительства

04.05.2025 13:41





Международная правозащитная организация Amnesty International оценивает текущую ситуацию в Грузии в отношении свободы СМИ. Организация пишет, что грузинские журналисты все чаще становятся жертвами нападений со стороны правительства. Особое внимание организация уделяет делу Мзии Амаглобели.



«Грузинские СМИ оказались на передовой правительственных репрессий против мирных протестов. Полиция преследовала журналистов, чтобы помешать им освещать протесты, в том числе путем незаконного применения силы. Известная журналистка Мзия Амаглобели, которая присоединилась к протестам, находится среди арестованных по уголовному праву. По всему региону доступ к достоверной информации сокращается, а дезинформация все больше доминирует в общественном пространстве», — говорится в отчете организации.



3 мая — Всемирный день свободы печати. Этот день ряд грузинских СМИ отметили совместной прямой трансляцией.



Общая трансляция началась с аудиообращения Мзии Амаглобели, журналистки и медиаменеджера, которая незаконно задержана.



«Моя вера в свою профессию особенно укрепилась за время моего заключения здесь. Журналистика — это гораздо больше, чем поиск, обработка и распространение информации».



«В мире ботов, троллей, пропаганды и олигархии мы должны уметь выживать и работать ради идеалов, ради лучшего европейского будущего», — обратилась она к коллегам.





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