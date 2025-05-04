

В Тбилиси проходит «Марш единства»

04.05.2025 19:04





В Тбилиси, от станции метро «Исани» к зданию МВД Грузии проходит «Марш единства».



В марше принимают участие члены задержанных в ходе акций протеста, они развернули баннеры и требуют освобождения задержанных.



По заявлению отца одного из задержанных Звиада Цецладзе – Зураба Цецхладзе, их основные требования – освобождение всех задержанных в ходе протеста и уход в отставку «Грузинской мечты».



«Сегодня важный день, указанный марш организован »Единством» – гражданскими активистами, движениями, организациями. Мы успешно провели наше первое мероприятие у здания прокуратуры. Соответственно, мы считаем, что настало время прийти к органам полиции и сказать свое слово, рассказать о целях. Разумеется, самое важное, напомнить им, что в стране около 50 политзаключенных. МВД должно задуматься над своим поведением, и они [полицейские] должны отказаться от исполнения преступных приказов. Их функции, которые установлены законом, являются абсолютно иными, и они должны служить разрешению криминогенной ситуации, обеспечению правопорядка, а не преследованию активистов, участников протеста…



Мы, члены семей политзаключенных, уверены, что наши дети не совершали преступления, а дела против них сшиты карманной полицией, прокуратурой, которые не стесняются отправлять в тюрьмы молодых, успешных граждан Грузии, что для нас неприемлемо», - заявил Зураб Цецхладзе.





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