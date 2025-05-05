

Представительство ЕС в Грузии начало прием работ на журналистские премии

05.05.2025 11:46









Номинации:

- лучшая статья в печатных или электронных СМИ;

- лучший сюжет в вещательных или электронных СМИ;

- лучшая статья или репортаж в печатных, электронных или вещательных СМИ;

- лучший блог, авторская статья, колонка в печатных, электронных или вещательных СМИ;

- самая оригинальная и новаторская работа в печатных, электронных или вещательных СМИ;

- лучшая документальная фотография, отображающая общие ценности;

- лучшая студенческая работа в печатных, вещательных или интернет-СМИ.



В каждой номинации будет только один победитель, который получит денежную премию.



На конкурс будут принимаются работы, на грузинском или английском языках, опубликованные с 10 октября 2024 года по 10 октября 2025 года включительно. Участвовать могут отдельные журналисты или группы соавторов до трех человек.



Крайний срок подачи работ: 10 октября 2025 г.



Форма заявки и правила участия в конкурсе: Представительство Европейского Союза в Грузии начинает прием заявок на премию ЕС в области журналистики.Номинации:- лучшая статья в печатных или электронных СМИ;- лучший сюжет в вещательных или электронных СМИ;- лучшая статья или репортаж в печатных, электронных или вещательных СМИ;- лучший блог, авторская статья, колонка в печатных, электронных или вещательных СМИ;- самая оригинальная и новаторская работа в печатных, электронных или вещательных СМИ;- лучшая документальная фотография, отображающая общие ценности;- лучшая студенческая работа в печатных, вещательных или интернет-СМИ.В каждой номинации будет только один победитель, который получит денежную премию.На конкурс будут принимаются работы, на грузинском или английском языках, опубликованные с 10 октября 2024 года по 10 октября 2025 года включительно. Участвовать могут отдельные журналисты или группы соавторов до трех человек.Крайний срок подачи работ: 10 октября 2025 г.Форма заявки и правила участия в конкурсе: https://eu4georgia.eu/ka/euprizeforjournalism-rules





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