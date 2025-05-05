

Директор Vivamed: заключенный Горгадзе поступил к нам с политравмами

05.05.2025 14:06





Зураб Чхаидзе, клинический директор клиники Vivamed, в связи со смертью заключенного Иосеба Горгадзе заявил, что пациент был доставлен в больницу в январе с многочисленными травмами.



«Заключенный был у нас 23 января. Наш первоначальный диагноз также был таким, каким он был на самом деле. Это множественное поражение, политравма с повреждением головного мозга. Ему были оказаны необходимые медицинские меры, но, тем не менее, к сожалению, наступил летальный исход», — заявил Чхаидзе.



Отметим, Специальная пенитенциарная служба распространила заявление в связи со смертью 46-летнего заключенного Иосеба Горгадзе в клинике Vivamed. Заявляется, что в результате интенсивных следственных действий факт драки и насилия с заключенным не подтверждается.



Специальная следственная служба сообщила, что начато расследование по факту смерти 46-летнего заключенного Иосеба Горгадзе в клинике Vivamed — по второй части статьи 342 Уголовного кодекса, которая подразумевает служебную халатность, приведшую к гибели человека.



Отметим, в клинике Vivamed 4 мая скончался 46-летний заключенный Иосеб Горгадзе, переведенный в больницу из Глданского учреждения № 8 с повреждениями — 30 января после жестокого избиения.



«Вчера примерно в 22:00, семье сообщили, что он скончался от повреждений, с которыми его перевели из Глданского учреждения № 8. Он боролся за жизнь около 3 месяцев, но, к сожалению, спасти его не удалось. Расследование до сих пор не дало никаких результатов, никто не обвиняется, и, несмотря на тяжкие повреждения, следственная часть Министерства юстиции начала расследование по статье 118 Уголовного кодекса, которая касается вреда здоровью. Поскольку есть факт смерти, теперь расследование начала Специальная следственная служба», — заявил адвокат Мухран Гурцкая.



Источник: SOVA

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