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Минкультуры приобрело грузинскую рукопись XVIII века «Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы»
05.05.2025 14:52
Министерство культуры Грузии приобрело для коллекции Дворца искусств — Музея истории культуры уникальную грузинскую рукопись XVIII века под названием «Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы».
Презентации рукописи, размещённой в фонде рукописей и архивных документов Дворца искусств, присутствовала министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.
«Эта рукопись подтверждает уникальность и величайшее значение грузинского искусства и культуры. Мы сделаем всё возможное, чтобы и впредь наша уникальная культура была должным образом защищена и сохранена», — заявила Тинатин Рухадзе.
Ямбикон известен в древнегрузинской гимнографии с X века. Он встречается в творчестве Иоанэ Мцбевари, Иоанэ Минчхи, Микаэла Модрекели, Эзры и других. Прекрасным примером грузинского ямбикона является пятистишие, завершающее известный гимн царя Деметре I (1125–1159) «Ты — виноградник».
На первой странице рукописи в надписи указано, что она принадлежала грузинскому историку, писателю, судье и дипломату, генерал-майору Нико Дадиани.
Последняя страница ямбикона содержит надписи исторического характера. Особого внимания заслуживает упоминание святого Гавриила (Кикодзе), канонизированного Грузинской православной церковью.
Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью: почти каждая страница ямбикона оформлена заглавными надстрочными буквами, выполненными в сингуре, что делает книгу выдающимся памятником грузинского каллиграфического искусства.
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