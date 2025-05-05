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Минкультуры приобрело грузинскую рукопись XVIII века «Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы»


05.05.2025   14:52


Министерство культуры Грузии приобрело для коллекции Дворца искусств — Музея истории культуры уникальную грузинскую рукопись XVIII века под названием «Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы».

Презентации рукописи, размещённой в фонде рукописей и архивных документов Дворца искусств, присутствовала министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.

«Эта рукопись подтверждает уникальность и величайшее значение грузинского искусства и культуры. Мы сделаем всё возможное, чтобы и впредь наша уникальная культура была должным образом защищена и сохранена», — заявила Тинатин Рухадзе.

Ямбикон известен в древнегрузинской гимнографии с X века. Он встречается в творчестве Иоанэ Мцбевари, Иоанэ Минчхи, Микаэла Модрекели, Эзры и других. Прекрасным примером грузинского ямбикона является пятистишие, завершающее известный гимн царя Деметре I (1125–1159) «Ты — виноградник».

На первой странице рукописи в надписи указано, что она принадлежала грузинскому историку, писателю, судье и дипломату, генерал-майору Нико Дадиани.

Последняя страница ямбикона содержит надписи исторического характера. Особого внимания заслуживает упоминание святого Гавриила (Кикодзе), канонизированного Грузинской православной церковью.

Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью: почти каждая страница ямбикона оформлена заглавными надстрочными буквами, выполненными в сингуре, что делает книгу выдающимся памятником грузинского каллиграфического искусства.


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