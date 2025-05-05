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Женщины провели акцию у здания Тбилисского городского суда


05.05.2025   17:13


«Справедливость придет! Свободу политзаключенным» — таким был лозунг акции. Женщины хотели пронести во двор суда символическую деревянную тележку, но им не позволили этого сделать.

По словам участниц протеста, «телега — символ того, что правосудие грядет, медленно, но верно».

Во двор суда женщины всё же прошли и зажгли там черные фаеры.


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