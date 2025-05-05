

Женщины провели акцию у здания Тбилисского городского суда

05.05.2025 17:13





«Справедливость придет! Свободу политзаключенным» — таким был лозунг акции. Женщины хотели пронести во двор суда символическую деревянную тележку, но им не позволили этого сделать.



По словам участниц протеста, «телега — символ того, что правосудие грядет, медленно, но верно».



Во двор суда женщины всё же прошли и зажгли там черные фаеры.





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