

«Первый канал» Грузии прекращает вещание программы «Реальное пространство»

05.05.2025 17:35





Программа «Реальное пространство» больше не будет транслироваться на «Первом канале» Грузии (ОВГ, Общественный вещатель Грузии). Об этом сообщили члены команды. По их словам руководство фактически закрыло проект после прекращения трудовых отношений с ведущей программы Нино Зауташвили.



Журналисты выступили с публичным заявлением у здания телекомпании, в котором заявили, что им предлагали работать в других форматах, однако они восприняли это как попытку разобщить их в профессиональном плане и отказались от предложения.



В заявлении подчеркнуто что программа была создана для общества.



Отметим, программа «Реальное пространство» была создана 12 лет назад и на протяжении многих лет отражала социальные проблемы в Грузии.



Напомним, 11 апреля, из Общественного вещателя были уволены Васил Иванов-Чиковани и Нино Зауташвили. Соответствующее решение журналистам представила генеральный директор Службы общественного вещания Тинатин Бердзенишвили.



30 января 2025 года ведущий «Моамбе» Васил Иванов-Чиковани рассказал о проблемах редакционной независимости канала на заседании попечительского совета ОВГ. Он заявил, что Васил Маглаперидзе оказывает влияние на редакционную независимость.



В феврале Васил Иванов-Чиковани, телеведущий «Первого канала» Грузии (ОВГ), заявил, что он временно отстранен от прямого эфира программы «Моамбе в 18:00 часов». Менеджмент телекомпании сообщил ему «до тех пор, пока текущая сложная ситуация не нормализуется, на него временно не будет возложено обязательство выполнять функции ведущего выпусков новостей «Моамбе»».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





