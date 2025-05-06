

Православная церковь отмечает Гиоргоба

06.05.2025 11:13





Сегодня Православная Церковь отмечает День Святого Георгия Победоносца — Гиоргоба. По случаю праздника во всех действующих церквях и монастырях состоятся торжественные богослужения.



6 мая — день казни святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий, чудотворец и всемогущий, считается покровителем грузинского народа и пользуется особой любовью в Грузии.



По преданию, святой родился во второй половине III века в Каппадокии в богатой христианской семье. Позднее, во время правления римского императора Диоклетиана, святой Георгий стал полководцем. После начала гонений на христиан он отрекся от императорской власти. Римский император потребовал, чтобы святой Георгий отрекся от Христа. Святой Георгий принял мученическую смерть за христианство в возрасте 30 лет. Он вошел в историю Церкви как победоносный и непобедимый небесный всадник. Среди прочих пыток его также колесовали. В 303 году святой Георгий был обезглавлен.



День святого Георгия Победоносца отмечается дважды в году: 6 мая — в день казни святого и 23 ноября — в день его колесования. Праздник 23 ноября называется грузинским, потому что он перешел в другие церкви из Грузии.







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