

9 мая в День Европы состоятся несколько масштабных шествий

06.05.2025 17:32





9 мая в День Европы состоятся несколько масштабных шествий на Площадь Европы в Тбилиси.



В 17:00 старт состоится от Парламента, Площади Марджанишвили, Площади Первой Республики, от метро Авлабари.



В заявлении организаторов говорится:



«Выбор нашей страны — европейская семья. На этом пути мы за последние годы добились немалых успехов: Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, статус страны-кандидата. Всё это — достижения грузинского народа, которым сегодня угрожает »Грузинская мечта». Соответственно, под угрозой находится европейское будущее страны, европейское образование, развитая экономика и безопасность.



Сегодняшний день — это послание Европейскому союзу: несмотря на репрессивную и антиевропейскую политику нелегитимного правительства, мы остаёмся верны историческому выбору Грузии. Несмотря на давление со стороны пророссийского режима, грузинский народ твёрдо поддерживает европейский курс страны.



Мы по-прежнему помним заявление, сделанное Кобахидзе 28 ноября, которое противоречит Конституции Грузии и воле грузинского народа.



Мы продолжаем движение к Европе!»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





