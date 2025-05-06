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9 мая в День Европы состоятся несколько масштабных шествий
06.05.2025 17:32
9 мая в День Европы состоятся несколько масштабных шествий на Площадь Европы в Тбилиси.
В 17:00 старт состоится от Парламента, Площади Марджанишвили, Площади Первой Республики, от метро Авлабари.
В заявлении организаторов говорится:
«Выбор нашей страны — европейская семья. На этом пути мы за последние годы добились немалых успехов: Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, статус страны-кандидата. Всё это — достижения грузинского народа, которым сегодня угрожает »Грузинская мечта». Соответственно, под угрозой находится европейское будущее страны, европейское образование, развитая экономика и безопасность.
Сегодняшний день — это послание Европейскому союзу: несмотря на репрессивную и антиевропейскую политику нелегитимного правительства, мы остаёмся верны историческому выбору Грузии. Несмотря на давление со стороны пророссийского режима, грузинский народ твёрдо поддерживает европейский курс страны.
Мы по-прежнему помним заявление, сделанное Кобахидзе 28 ноября, которое противоречит Конституции Грузии и воле грузинского народа.
Мы продолжаем движение к Европе!»
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