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В Зугдиди почтили память национального героя Мамиа Аласаниа
06.05.2025 19:45
Мэр Зугдиди Мамука Цоцериа, его первый заместитель Константине Какалиа и председатель правительства Автономной Республики Апхазети Леван Мгалоблишвили возложили венки к мемориалу Мамиа Аласаниа и других национальных героев по случаю дня его рождения.
Церемония прошла в аллее Национальных героев Зугдиди. На мероприятии также присутствовали представители фракции «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
«Мамиа Аласаниа — выдающийся грузин, который отдал самое ценное — свою жизнь — ради целостности нашей страны. Очень важно, что в Зугдиди есть Аллея национальных героев, где каждый гражданин может отдать дань уважения тем, кто с любовью к родине пожертвовал собой ради светлого будущего Грузии», — заявил Мамука Цоцериа.
Леван Мгалоблишвили также отметил значение подвига Аласания:
«Мамиа Аласаниа был борцом за свободу и единство, он отдал свою жизнь ради Грузии. Его героизм остаётся ярким примером любви и преданности родине для многих поколений. Наша обязанность — всегда помнить самоотверженность наших героев и достойно оценивать их вклад в судьбу страны».
Звание Национального героя Грузии Мамиа Аласаниа было присвоено в 2018 году.
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