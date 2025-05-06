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У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста
06.05.2025 22:06
У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Это уже 160-й день непрерывного протеста.
Автомобильное движение по центральному проспекту города перекрыто.
После того, как участники акции перекрыли движение, сотрудники полиции покинули близлежащую территорию.
Чуть позже к акции у парламента присоединятся участники марша от здания Общественного вещателя Грузии.
Требования остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.
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