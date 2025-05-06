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У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста


06.05.2025   22:06


У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Это уже 160-й день непрерывного протеста.

Автомобильное движение по центральному проспекту города перекрыто.

После того, как участники акции перекрыли движение, сотрудники полиции покинули близлежащую территорию.

Чуть позже к акции у парламента присоединятся участники марша от здания Общественного вещателя Грузии.

Требования остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.


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