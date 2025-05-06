

У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста

06.05.2025 22:06





У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Это уже 160-й день непрерывного протеста.



Автомобильное движение по центральному проспекту города перекрыто.



После того, как участники акции перекрыли движение, сотрудники полиции покинули близлежащую территорию.



Чуть позже к акции у парламента присоединятся участники марша от здания Общественного вещателя Грузии.



Требования остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.





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