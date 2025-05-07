

Грузинские НПО присоединяются к празднованию «Дня единства и свободы» 9 мая

07.05.2025 12:39





Часть неправительственных организаций присоединяются к празднованию «Дня единства и свободы» и призывают граждан выйти на площадь Европы 9 мая в 19:00. В совместном заявлении нескольких НПО говорится:



«75 лет назад, в этот день, был заложен фундамент Европейского Союза – самого успешного и мощного политического и экономического союза сотрудничества в истории государств, где каждая страна и каждый гражданин свободны: защищены от насилия, несправедливости и нищеты, защищены от преследований, от притеснений в коридорах, от незаконного увольнения с работы, имеют достойные условия жизни и не живут в несправедливости.



К сожалению, политические репрессии, пытки, организованные физические нападения на оппонентов и безнаказанность виновных, политзаключенные, арестованные и избитые журналисты, коррупция и несправедливые суды, нищета все еще являются реальностью в нашей стране. Политический контроль, навязанный независимым государственным институтам, представляет серьезную угрозу как стабильности государства, так и благополучию граждан, идее справедливости и европейскому будущему.



Грузия начала свой путь к европейской цивилизации много веков назад. Мы считаем, что место Грузии — в Европе. Мы считаем, что членство в Европейском Союзе жизненно важно для нашей страны, для благополучия, безопасности и развития каждого ее гражданина. И, самое главное, мы знаем, что воля народа всегда побеждает зло. Поэтому 9 мая 2025 года, в День Европы, грузины соберутся на площади Европы с неизменными требованиями.



Мы еще раз призываем всех:



Давайте вместе встанем на площади Европы – 9 мая в 19:00.



До этого, начиная с 17:00, начнутся шествия в сторону площади Европы из следующих точек:



От здания парламента Грузии (студенческий марш);

С площади Марджанишвили;

С площади Республики;

От станции метро «Авлабари».

Грузия принадлежит Европе, а обещание Европы принадлежит грузинскому народу. Наша сила в Европе. Наша сила в единстве», — заявили в третьем секторе.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





