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Мзия Амаглобели подала в суд на Ираклия Кобахидзе, Мамуку Мдинарадзе и Созара Субари


07.05.2025   18:29


Основательница «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели подала в суд на премьер-министра Ираклия Кобахидзе, лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и депутата «Силы народа» Созара Субари.

Речь идет о высказываниях политиков о Мзии Амаглобели, сделанных в разное время через СМИ.

По словам авторов иска, в нем содержится требование признать сделанные заявления клеветническими и опровергнуть их теми же способами.

«7 мая 2025 года Мзия Амаглобели обратилась в коллегию по гражданским делам Тбилисского городского суда с иском против Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе и Созара Субари. В иске содержится требование признать клеветническими заявления Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе и Созара Субари в отношении Мзии Амаглобели, сделанные в разное время в средствах массовой информации , и опровергнуть эти заявления тем же способом.

Исковые требования опираются на ч. 1 статьи 9, статью 12 и ч. 1 и 4 статьи 31 Конституции Грузии. Пункт 2 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Части 2 и 3 статьи 18 Гражданского кодекса Грузии. Подпункт «д» статьи 1 и ч. 1 статьи 17 Закона о свободе слова и выражения», - говорится в распространенной информации.


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