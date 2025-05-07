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Мария Алавидзе возглавила мировой рейтинг по художественному плаванию
07.05.2025 18:34
Грузинская спортсменка Мария Алавидзе занимает первое место в мировом рейтинге. В новом рейтинге, опубликованном Всемирной федерацией водных видов спорта среди женщин, 18-летняя грузинская спортсменка заняла первое место с результатом 1219,8 балла.
Алавидзе набрала 200,7612 балла в сольной программе вольного стиля на Кубке мира по художественному плаванию и завоевала серебряную медаль.
Алавидзе — первая грузинская спортсменка, завоевавшая медаль на Кубке мира по художественному плаванию.
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