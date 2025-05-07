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Бизнесмен Георгий Чикваидзе приговорен к 9 годам лишения свободы


07.05.2025   18:37


Бизнесмен Георгий Чикваидзе был приговорен к 9 годам лишения свободы, а его деловой партнер Ираклий Папиашвили — к 8 годам. Соответствующий приговор огласила судья Иза Келенджеридзе.

Чикваидзе находился в предварительном заключении, а его деловой партнер был доставлен в Глданскую тюрьму из зала суда.

Напомним, расследование в отношении Чикваидзе и второго обвиняемого по делу, Ираклия Папиашвили было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения крупных сумм, принадлежащих компании.

В частности, обвиняемые должны были привезти компании ELT Building яхту — по этому вопросу был подписан договор купли-продажи яхты за 1 155 019 лари. Между сторонами также был подписан и договор аренды яхты.

Однако Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили не выполнили условия контракта и не предоставили яхту ELT Building.

Обвинение утверждает, что Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили заплатили руководителям ELT Building Валерию Гургенадзе и Элгудже Турманидзе по различным вымышленным причинам оттягивали доставку яхты: они заявляли о повреждении двигателя яхты в турецком порту из-за шторма, то, что они ремонтируют его, отправляли видеозаписи якобы с этой яхты, в то время как на самом деле на деньги, заплаченные за яхту, Георгий Чикваидзе выплатил долги другим лицам.

В итоге Ираклий Папиашвили вернул на счет компании всего 147 065 лари — оставшаяся сумма выплачена не была.

Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.


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