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Демографы прогнозируют снижение рождаемости в Грузии
07.05.2025 19:18
«Не могу давать обнадеживающий прогноз, пришло поколение, которое не хочет иметь много детей», — сказал в интервью BusinessPressNews демограф Георгий Меладзе.
По его словам - эта тенденция наблюдается во многих странах мира и Грузия не является исключением.
Другая проблема - сокращение числа женщин детородного возраста.
Демографы относят к этой категории женщин в возрасте 15-49 лет.
Для сравнения, в 1994 году их число составляло более 1,2 миллиона. Но сейчас в стране - чуть более 820 тысяч.
* По официальным данным, в прошлом году число рождений в Грузии впервые опустилось ниже отметки в 40 тысяч. В 2024 году в Грузии родилось 39 483 ребенка. При этом в стране скончались 43 971 человек. Умерло на 4,5 тысячи человек больше, чем родилось.
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