

Белорусы покидают Грузию

08.05.2025 10:08





За 2023–2024 год количество белорусов, проживающих в Грузии, снизилось более чем на 1 тысячу человек.



Об этом сообщает devby.io, основываясь на информации Национальной службы статистики Грузии.



В 2023 году в Грузию въехало 3557 граждан Беларуси, а выехало — 4537, то есть отрицательное сальдо — 980 человек. В 2024 году показатели въезда-выезда составили 2451 и 2598 соответственно, отрицательное сальдо — 147 беларусов.



Белорусские эмигранты массово прибывали в Грузию в 2022 году — тогда в страну въехало на 12509 человек больше, чем выехало. В 2021-м положительное сальдо равнялось 1426.



По состоянию на 1 января 2025 года в Грузии находилось 12808 мигрантов с белорусским гражданством. За последние четыре года сюда въехало 20952 человека, а выехало — 8144.



В 2019–2024 годах грузинские власти не удовлетворили ни одного прошения белорусов об убежище. Между тем были случаи отказа во въезде некоторым активистам после обнуления срока разрешённого пребывания в стране.



По свежим данным грузинского МВД, в 1 квартале 2025 года было отказано в предоставлении убежища 13 белорусам, в том числе двум несовершеннолетним. Общее количество отказов с 2019 года достигло 69, из них 15 кейсов — несовершеннолетние. При этом ни одна из заявок не была одобрена.





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