

Изучение грузинского языка снова станет обязательным в вузах Грузии

08.05.2025 14:30





Обязательное прохождение специального курса государственного языка будет введено в вузах Грузии, соответствующий законопроект уже поступил в парламент Грузии.



Согласно поправкам в закон "О высшем образовании", специальный курс государственного языка будут проходить все студенты бакалавриата, слушатели программы подготовки учителей, магистранты ветеринарии и студенты образовательной программы стоматологии.



Изучение грузинского языка в вузах будет обязательным уже с начала нового учебного года. Курс будет длится два семестра. До 1 августа 2025 года министерство образования утвердит программу курса.



Причиной принятия таких поправок депутаты правящей партии называют проблему со знанием грузинского языка среди студентов.



"Этими поправками студенты получат возможность повысить уровень владения грузинским языком и уровень грамотности", – говорится в разъяснении к законопроекту.



Изучение грузинского языка было обязательным в вузах Грузии на всех факультетах до 2005 года. После реформы системы образования грузинский язык перешел в категорию предметов по выбору из категории обязательных к изучению на непрофильных факультетах.



В Грузии 63 вуза, из которых 19 государственных и 44 частных. При этом 64% из них находятся в Тбилиси.

В грузинских вузах переход на следующий курс определяется числом полученных кредитов. Чтобы набрать достаточное число кредитов к обязательным предметам, студенты должны выбрать дополнительные предметы, перечень которых предоставляется факультетом.





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