

Продолжается судебный процесс по делу Мзии Амаглобели

08.05.2025 17:47





В Батумском городском суде проходит судебное заседание по делу Мзии Амаглобели — основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети».



На заседании допрашивается начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе.



В начале слушания один из присутствующих покинул зал в знак протеста, другого человека судья удалил лично, также зал покинула съемочная группа телеканала «ТВ Формула» — по заявлению суда, телеканал вел прямую трансляцию заседания, что запрещено законом. Однако журналист сообщил, что трансляция велась с задержкой в несколько минут, как это и предписано законом.



Что касается допроса Ираклия Дгебуадзе, он подробно рассказал о протестных акциях в Батуми и заявил, что у полиции были даже дружественные отношения с участниками акций. Однако, по его словам, ситуация радикально изменилась в ночь с 11 на 12 марта, когда была задержана девушка, приклеившая стикер на полицейского. По его утверждению, участники акции, которые затем переместились к управлению полиции, вели себя особенно агрессивно. Дгебуадзе также отметил, что двое задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли полицейских. По его словам, именно по поводу этих лиц Мзия Амаглобели спросила, почему задержали членов её семьи, после чего, как он утверждает, проявила агрессию и ударила его по лицу.



«Даже сами участники акции были шокированы её агрессией и поведением, не говоря уже о полицейских. Я почувствовал боль, и если кто-то сможет подобрать синоним тому, что ощущает человек после пощёчины», — заявил Дгебуадзе.



Ираклий Дгебуадзе отвечает на вопросы как стороны обвинения, так и защиты. На заседании присутствует и сама Мзия Амаглобели.







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