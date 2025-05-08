

Церемония открытия «Евровидения-2025» в Базеле состоится 11 мая

08.05.2025 17:52





На этот раз «Бирюзовый ковер» будет рекордно длинным и начнется у исторической мэрии Базеля (Rathaus), откуда представители 37 стран отправятся на старинных трамваях в выставочный центр Messe Basel.



Церемония открытия начнется в 15:45 по грузинскому времени и продлится около двух часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальной странице Первого канала Грузии в Facebook.



Мариам Шенгелия и «Эрисиони» пройдут по «бирюзовому ковру» вместе с представителями еще 36 стран. Напомним, что конкурс песни «Евровидение» пройдет 13, 15 и 17 мая в швейцарском городе Базель. Мариам Шенгелия предстанет перед зрителями 15 мая под номером 10.







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