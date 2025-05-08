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Сборная Грузии второй раз подряд сыграет на чемпионате Европы по гандболу
08.05.2025 19:21
Сборная Грузии по гандболу второй раз подряд выступит на чемпионате Европы. Решающим оказался домашний матч пятого тура против Греции, в котором грузины одержали победу со счетом 29:26.
Первый матч между этими командами в Греции завершился минимальной победой хозяев — 27:26. Сборной Грузии хватило лишь победы, чтобы занять второе место в группе и обогнать Грецию. Две лучшие команды группы вышли на чемпионат Европы.
Как и первый матч, этот матч был равным от начала до конца. В первом тайме произошел очень неприятный инцидент – Теймураз Орджоникидзе получил травму и не смог продолжить матч. Его уход с поля стал большой потерей для грузинской команды.
Хозяева проиграли в первом тайме со счетом 14:16. Решающими оказались последние минуты, когда наша команда сыграла точнее и в итоге одержала победу со счетом 29:26.
Благодаря этой победе команда под руководством Тите Каландадзе заняла второе место в группе и получила путевку на чемпионат Европы.
Сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного цикла в Исландии 11 мая.
Чемпионат Европы стартует 15 января. Его примут Швеция, Дания и Норвегия.
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