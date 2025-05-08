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Сборная Грузии по гандболу получит денежную премию в размере 1 млн лари
08.05.2025 19:35
Решением правительства Грузии сборная Грузии по гандболу за выход в финальную стадию чемпионата Европы будет награждена денежной премией в размере 1 миллиона лари. Информацию об этом распространяет правительство Грузии.
«По решению правительства сборная Грузии по гандболу будет награждена денежной премией в размере одного миллиона лари», — говорится в специальном сообщении.
Сборная Грузии по гандболу во второй раз в истории выступит на чемпионате Европы — дебютировала в 2024 году.
С 15 января по 1 февраля 2026 года чемпионат Европы пройдет в трех странах — Дании, Норвегии и Швеции.
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