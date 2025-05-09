Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В связи с Днем Европы в Тбилиси пройдет акция-шествие: «Сила в Европе, сила в единстве»


09.05.2025   10:03


9 мая на площади Европы пройдет акция под лозунгом: «Сила в Европе, сила в единстве». Акция запланирована на 19:00, но до этого граждане пройдут шествием с нескольких точек столицы до площади Европы. К акции присоединяются различные общественные группы, в том числе, писатели, издатели, деятели культуры, студенты и т. д.

В заявлении организаторов в социальных сетях отмечается, что в День Европы грузины объединятся в борьбе за европейское будущее.

«9 мая – День Европы и нашего единства… День Европы грузины встречают в борьбе за европейское будущее. Встречаем вместе с героями нашей борьбы – узниками совести, с требованием их освобождения, с уважением и благодарностью членов их семей, с верой в нашу победу, с единством и силой нашей грузинской и европейской идентичности.

Ждем вас 9 мая в 19:00 на площади Европы.

Давайте встанем вместе и скажем прошлым и будущим поколениям, Европе и миру, что наша воля непоколебима, потому что Грузия принадлежит Европе, а обещание Европы принадлежит грузинскому народу.

Наша сила в Европе! Наша сила в единстве!» — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна