

В связи с Днем Европы в Тбилиси пройдет акция-шествие: «Сила в Европе, сила в единстве»

09.05.2025 10:03





9 мая на площади Европы пройдет акция под лозунгом: «Сила в Европе, сила в единстве». Акция запланирована на 19:00, но до этого граждане пройдут шествием с нескольких точек столицы до площади Европы. К акции присоединяются различные общественные группы, в том числе, писатели, издатели, деятели культуры, студенты и т. д.



В заявлении организаторов в социальных сетях отмечается, что в День Европы грузины объединятся в борьбе за европейское будущее.



«9 мая – День Европы и нашего единства… День Европы грузины встречают в борьбе за европейское будущее. Встречаем вместе с героями нашей борьбы – узниками совести, с требованием их освобождения, с уважением и благодарностью членов их семей, с верой в нашу победу, с единством и силой нашей грузинской и европейской идентичности.



Ждем вас 9 мая в 19:00 на площади Европы.



Давайте встанем вместе и скажем прошлым и будущим поколениям, Европе и миру, что наша воля непоколебима, потому что Грузия принадлежит Европе, а обещание Европы принадлежит грузинскому народу.



Наша сила в Европе! Наша сила в единстве!» — говорится в информации.





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