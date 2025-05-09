

От площади Республики к площади Европы проходит марш, посвященный Дню Европы

09.05.2025 19:25





От площади Республики к площади Европы направляется шествие, посвященное Дню Европы.



«Наша сила в Европе! Наша сила в единстве!», - заявляют собравшиеся.



В шествии принимают участие: лидеры «Национального движения», различные общественные группы, в том числе писатели, издатели, представители сферы культуры, студенты.



Участники марша держат транспарант с надписью: «Сила в Европе, сила в единстве!». Они также несут флаги Грузии и Евросоюза.



По их словам, перспектива развития Грузии возможна только в условиях европейской и западной интеграции.



К маршу, движущемуся от площади Республики, присоединится шествие от Общественного вещателя.



Граждане пройдут маршем из нескольких локаций столицы до площади Европы. В 19:00 на площади Европы состоится акция под лозунгом: «Сила в Европе, сила в единстве».





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