|
|
|
От площади Республики к площади Европы проходит марш, посвященный Дню Европы
09.05.2025 19:25
От площади Республики к площади Европы направляется шествие, посвященное Дню Европы.
«Наша сила в Европе! Наша сила в единстве!», - заявляют собравшиеся.
В шествии принимают участие: лидеры «Национального движения», различные общественные группы, в том числе писатели, издатели, представители сферы культуры, студенты.
Участники марша держат транспарант с надписью: «Сила в Европе, сила в единстве!». Они также несут флаги Грузии и Евросоюза.
По их словам, перспектива развития Грузии возможна только в условиях европейской и западной интеграции.
К маршу, движущемуся от площади Республики, присоединится шествие от Общественного вещателя.
Граждане пройдут маршем из нескольких локаций столицы до площади Европы. В 19:00 на площади Европы состоится акция под лозунгом: «Сила в Европе, сила в единстве».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна