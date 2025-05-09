

Патриархия распространяет заявление в связи с Днем святости семьи? отмечаемое 17 мая

09.05.2025 19:47





17 мая, в связи с Днем святости семьи и уважения к родителям, в соборе Кашвети состоится молебен и будет организовано торжественное шествие к собору Святой Троицы.



Настоятели храмов получили благословение местоблюстителя патриарха, владыки Шио присоединиться к молитвенному шествию вместе с прихожанами.



«Как известно, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси, митрополита Бичвинта и Цхум-Абхазии, Святейшего Илии II в 2014 году 17 мая объявлено Днем святости семьи и уважения к родителям.



17 мая этого года, в 13:00 духовенство и прихожане епархии Мцхета-Тбилиси (а также из Рустави) соберутся в кафедральном соборе Святого Георгия Кашвети, где в 14:00 состоится молебен и начнется торжественное шествие к патриаршему собору Святой Троицы.



Настоятелям церквей было дано благословение присоединиться к молитвенному шествию вместе с прихожанами», — говорится в информации пресс-службы патриархии.





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