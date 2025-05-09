

Илия Второй поздравляет с Днем Евопы и 80-летием победы над фашизмом

09.05.2025 23:13





Поздравляем страны-члены и страны-кандидаты ЕС с годовщиной объединения, а всех, особенно ветеранов, с праздником победы, - говорится в поздравительном письме Патриарха Грузии Илии II, которое распространяет Патриархия Грузии.



Как говорится в поздравительном письме, великая жертва и испытания, перенесенные 80 лет назад, должны еще раз напомнить всем о необходимости заботиться о мире.



«Поздравляю всех с 80-летием победы над фашизмом. Этот день охватывает и объединяет в себе бесчисленные примеры удивительного героизма и стойкости, проявленные многими во Второй мировой войне. Именно эта самоотверженность и, конечно, помощь Господа обусловили единую победу над злом и особенность этой даты для всех.



Однако победа была достигнута ценой больших жертв - были разрушены города, села, храмы, исторические памятники, произведения искусства… И что самое трагичное, число погибших достигло 61 000 000; среди них отдали свои жизни более 300 000 бойцов из Грузии.



Сегодня, когда мир сталкивается с рядом сложнейших вызовов, эта принесенная 80 лет назад великая жертва и испытание должны еще раз напомнить всем о необходимости заботиться о мире, чтобы тяжелейший опыт прошлого не обратился человечеству ценой еще большей боли.



Всем известно, что после Второй мировой войны установился мир, а отношения и дружба между странами перешли на новый уровень. Для обеспечения мира именно в этот день, в 1950 году был создан Евросоюз.



Поздравляем страны-члены и страны-кандидаты ЕС с юбилейной датой объединения, а всех, и особенно ветеранов, с праздником победы.



«Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию» (Римлянам 14:19).



Да благословит Господь Грузию и весь мир», - отмечается в заявлении.





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