

Сегодня в Тбилиси и регионах состоится ряд акций протеста

10.05.2025 11:44





Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций протеста.



На 164-й день непрерывного протеста, в Тбилиси акции пройдут на двух локациях – в 19:00 – протест у здания Общественного вещателя Грузии, а в 20:00 – акция у парламента Грузии.



Распорядок акций протеста в регионах:



Гори - 17:00 акция у здания местного Собрания под лозунгом: »За освобождение узников режима и назначение новых выборов! ».



Ахалцихе - 18:00 - акция у памятника Шота Руставели;



Батуми - 19:00 - акция у здания Конституционного суда Грузии: «На службе Родине!»;



Зугдиди - 19:00 – акция у здания Окружной администрации под лозунгом: »Против российского режима»;



Телави - 19:00 – акция у здания мэрии;



Кутаиси - 19:00 – акция у здания мэрии: «Да - Европе, нет - России!»;



Чхороцку - 20:00 – акция у здания мэрии под лозунгом: «Осмелься на ежедневный протест!».





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