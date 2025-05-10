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Сегодня в Тбилиси и регионах состоится ряд акций протеста


10.05.2025   11:44


Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций протеста.

На 164-й день непрерывного протеста, в Тбилиси акции пройдут на двух локациях – в 19:00 – протест у здания Общественного вещателя Грузии, а в 20:00 – акция у парламента Грузии.

Распорядок акций протеста в регионах:

Гори - 17:00 акция у здания местного Собрания под лозунгом: »За освобождение узников режима и назначение новых выборов! ».

Ахалцихе - 18:00 - акция у памятника Шота Руставели;

Батуми - 19:00 - акция у здания Конституционного суда Грузии: «На службе Родине!»;

Зугдиди - 19:00 – акция у здания Окружной администрации под лозунгом: »Против российского режима»;

Телави - 19:00 – акция у здания мэрии;

Кутаиси - 19:00 – акция у здания мэрии: «Да - Европе, нет - России!»;

Чхороцку - 20:00 – акция у здания мэрии под лозунгом: «Осмелься на ежедневный протест!».


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