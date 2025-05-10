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Грузия впервые примет международный турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger
10.05.2025 11:57
По решению Международного союза конькобежцев (ISU) Грузия впервые примет международный турнир по фигурному катанию серии Challenger под названием Trialeti Cup 2025. Турнир пройдет на новой ледовой арене Тбилиси с 8 по 11 октября этого года.
Турнир будет проходить в категориях мужчины, женщины, спортивные пары и спортивные танцы. В этом году турниры Challenger по всем четырем дисциплинам пройдут только в Грузии, Японии, Германии и Хорватии.
Решение о проведении престижного турнира в Грузии было принято в ходе встречи министра спорта Шалвы Гоголадзе и президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Юля. Шалва Гоголадзе встретился с президентом ISU на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне.
В турнире, который пройдет в Тбилиси, примут участие многие из лучших фигуристов мира.
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