

Грузия впервые примет международный турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger

10.05.2025 11:57





По решению Международного союза конькобежцев (ISU) Грузия впервые примет международный турнир по фигурному катанию серии Challenger под названием Trialeti Cup 2025. Турнир пройдет на новой ледовой арене Тбилиси с 8 по 11 октября этого года.



Турнир будет проходить в категориях мужчины, женщины, спортивные пары и спортивные танцы. В этом году турниры Challenger по всем четырем дисциплинам пройдут только в Грузии, Японии, Германии и Хорватии.



Решение о проведении престижного турнира в Грузии было принято в ходе встречи министра спорта Шалвы Гоголадзе и президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Юля. Шалва Гоголадзе встретился с президентом ISU на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне.



В турнире, который пройдет в Тбилиси, примут участие многие из лучших фигуристов мира.







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