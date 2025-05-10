

Гражданского активиста Нику Нарсия оштрафовали в 21-й раз

10.05.2025 14:59





Гражданский активист Ника Нарсия оштрафован в 21-й раз за «незаконное перекрытие дороги». Ему предстоит выплатить в общей сложности 105 тысяч лари, однако сам Нарсия заявляет, что не намерен выплачивать штраф.



«21-й штраф. Мне звонили вчера и сегодня утром. Они звонят мне после всех моих действий. Их раздражает деятельность европейцев, и они воюют против всех.



Я не собираюсь платить и не собираюсь подавать апелляцию, потому что мне уже надоело ездить в МВД. Бой продолжается до победы. Вчера у нас было несколько замечательных маршей. Это правительство подвергают санкциям, а они санкционируют нас. Против них введены европейские санкции, и они не могут этого избежать», — заявил Ника Нарсия.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





