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Осужденный бизнесмен Георгий Чикваидзе начал голодовку


10.05.2025   20:46


Учредитель компании «Рамзес Яхты» Георгий Чикваидзе, осужденный по факту присвоения мошенническим путем средств в особо крупных размерах, начал полную голодовку.

Об этом в социальной сети Фейсбук пишет мать осужденного Эка Церетели.

«Сегодня с 18:00 политзаключенный Георгий Чикваидзе объявил полную голодовку и заявил о полном недоверии пенитенциарной системе»,- пишет Эка Церетели.

Напомним, что Тбилисский городской суд приговорил учредитель «Рамзес Яхт» к 9 годам лишения свободы, а его партнера Ираклия Папиашвили – к 8 годам лишения свободы.


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