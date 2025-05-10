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Осужденный бизнесмен Георгий Чикваидзе начал голодовку
10.05.2025 20:46
Учредитель компании «Рамзес Яхты» Георгий Чикваидзе, осужденный по факту присвоения мошенническим путем средств в особо крупных размерах, начал полную голодовку.
Об этом в социальной сети Фейсбук пишет мать осужденного Эка Церетели.
«Сегодня с 18:00 политзаключенный Георгий Чикваидзе объявил полную голодовку и заявил о полном недоверии пенитенциарной системе»,- пишет Эка Церетели.
Напомним, что Тбилисский городской суд приговорил учредитель «Рамзес Яхт» к 9 годам лишения свободы, а его партнера Ираклия Папиашвили – к 8 годам лишения свободы.
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