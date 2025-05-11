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Участники марша пришли к посольству США
11.05.2025 18:57
Граждане, собравшиеся возле станции метро «Ахметели», переместились к зданию посольства США.
Участники шествия поблагодарили посольство США в Грузии за поддержку «Акта MEGOBARI» в Палате представителей.
Как заявили участники марша, «Акт MEGOBARI» — это документ в поддержку населения Грузии.
Кроме того, у присутствующих флаги Грузии и США. Манифестанты также выпустили на месте цветной дым.
Участники акции держали транспаранты с надписями: «Настоящий MEGOBARI познается через санкции», «Свободу узникам совести!».
Ранее участники шествия собрались в 14:00 у станций метро «Вокзальная площадь», «Авлабари» и «Делиси», после чего на метро отправились до станции «Ахметели». Затем они прошли маршем от станции метро «Ахметели» до посольства США в Грузии.
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