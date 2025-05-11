Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Участники марша пришли к посольству США


11.05.2025   18:57


Граждане, собравшиеся возле станции метро «Ахметели», переместились к зданию посольства США.

Участники шествия поблагодарили посольство США в Грузии за поддержку «Акта MEGOBARI» в Палате представителей.

Как заявили участники марша, «Акт MEGOBARI» — это документ в поддержку населения Грузии.

Кроме того, у присутствующих флаги Грузии и США. Манифестанты также выпустили на месте цветной дым.

Участники акции держали транспаранты с надписями: «Настоящий MEGOBARI познается через санкции», «Свободу узникам совести!».

Ранее участники шествия собрались в 14:00 у станций метро «Вокзальная площадь», «Авлабари» и «Делиси», после чего на метро отправились до станции «Ахметели». Затем они прошли маршем от станции метро «Ахметели» до посольства США в Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна