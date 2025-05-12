

12 мая в Грузии отмечается День памяти Святого Андрея Первозванного и День успения Пресвятой Богородицы

12.05.2025 11:05





12 мая Православная церковь отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного, а также день посвящения Грузии Пресвятой Богородице — День надежды.



Согласно Евангелию, Святой апостол Андрей Первозванный был братом апостола Петра. Христос первым призвал именно Андрея, за что он и получил имя «Первозванный». По преданию, Святой апостол первым пришёл в Дидиачара (в древнюю часть Грузии).



Святой Синод Грузинской Православной церкви в декабре 2018 года принял решение установить 12 мая как день посвящения Грузии Пресвятой Богородице и объявить его национальным праздником. В 2019 году, по инициативе правительства, парламент Грузии утвердил соответствующие изменения в «Кодексе труда», согласно которым, 12 мая стало Днём надежды — в честь как памяти Святого апостола Андрея, так и посвящения Грузии Богородице.



Память апостола Андрея Первозванного Грузинская Православная Апостольская церковь отмечает дважды в год — 12 мая в честь его прибытия в Грузию и 13 декабря — в день его смерти.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





