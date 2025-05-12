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Десять самых распространенных фамилий в Грузии


12.05.2025   11:17


Беридзе, Капанадзе и Гелашвили возглавляют рейтинг самых распространенных фамилий в Грузии.

По данным Агентства по развитию государственных услуг, в стране более 30 тысяч человек носят фамилию Беридзе, более 19 тысяч — Капанадзе, а более 18 тысяч — Гелашвили.

На основании приведенной выше статистики предлагаем десять самых распространенных фамилий в Грузии:

Беридзе - 30 113;
Капанадзе - 19 243;
Гелашвили - 18 323;
Майсурадзе – 16 004;
Мамедов - 15 294;
Гиоргадзе - 14 205;
Мамедова - 13 578;
Болквадзе - 13 185;
Ломидзе - 13 118;
Циклаури - 12 926.


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