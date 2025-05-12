

Десять самых распространенных фамилий в Грузии

12.05.2025 11:17





Беридзе, Капанадзе и Гелашвили возглавляют рейтинг самых распространенных фамилий в Грузии.



По данным Агентства по развитию государственных услуг, в стране более 30 тысяч человек носят фамилию Беридзе, более 19 тысяч — Капанадзе, а более 18 тысяч — Гелашвили.



На основании приведенной выше статистики предлагаем десять самых распространенных фамилий в Грузии:



Беридзе - 30 113;

Капанадзе - 19 243;

Гелашвили - 18 323;

Майсурадзе – 16 004;

Мамедов - 15 294;

Гиоргадзе - 14 205;

Мамедова - 13 578;

Болквадзе - 13 185;

Ломидзе - 13 118;

Циклаури - 12 926.





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