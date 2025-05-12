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Гражданская активистка сообщила о нападении на нее
12.05.2025 11:52
Гражданская активистка Тая Цеквава сообщает в социальных сетях, что на нее напали двое мужчин и брызнули в лицо перцовым баллончиком. По словам активиста, незнакомцы угрожали ей и требовали, чтобы она больше не участвовала в протестных акциях:
«Я должна была встретиться с сестрой, а потом мы вместе поедем домой. По дороге меня встретили двое незнакомых мужчин.
Один из них брызнул мне в лицо перцовым баллончиком, а затем они оба повалили меня на землю. Прежде чем скрыться, они сказали мне: если снова появитесь на митинге, будьте готовы к худшему», — пишет Цеквава.
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