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Папа Лео XIV: Страдания заключенных журналистов являются вызовом совести народов


12.05.2025   15:29


«Папа Римский Лео XIV выступил с призывом освободить заключенных журналистов», — об этом он заявил во время встречи с журналистами в Ватикане.

«Страдания этих заключенных журналистов являются вызовом совести народов и международного сообщества и призывают всех нас защищать драгоценный дар свободы слова и прессы», — заявил Папа Римский.

По данным Комитета по защите журналистов, по состоянию на конец прошлого года, в тюрьмах по всему миру находится 361 журналист.

Папа также говорил о необходимости преодоления конфликта.

«Мир начинается с каждого из нас: с того, как мы смотрим на других, слушаем других и говорим о других. В этом смысле то, как мы общаемся, имеет фундаментальное значение. Мы должны сказать «нет» войне слов», — сказал Лео XIV.

В ходе встречи с представителями медиа Понтифик также затронул тему искусственного интеллекта, отметив, что его нужно использовать с ответственностью.


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