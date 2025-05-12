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Папа Лео XIV: Страдания заключенных журналистов являются вызовом совести народов
12.05.2025 15:29
«Папа Римский Лео XIV выступил с призывом освободить заключенных журналистов», — об этом он заявил во время встречи с журналистами в Ватикане.
«Страдания этих заключенных журналистов являются вызовом совести народов и международного сообщества и призывают всех нас защищать драгоценный дар свободы слова и прессы», — заявил Папа Римский.
По данным Комитета по защите журналистов, по состоянию на конец прошлого года, в тюрьмах по всему миру находится 361 журналист.
Папа также говорил о необходимости преодоления конфликта.
«Мир начинается с каждого из нас: с того, как мы смотрим на других, слушаем других и говорим о других. В этом смысле то, как мы общаемся, имеет фундаментальное значение. Мы должны сказать «нет» войне слов», — сказал Лео XIV.
В ходе встречи с представителями медиа Понтифик также затронул тему искусственного интеллекта, отметив, что его нужно использовать с ответственностью.
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