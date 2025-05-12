

Названы составы команд на матч между легендами Грузии и «Барселоны»

12.05.2025 17:01





16 мая на «Динамо арене» в Тбилиси легенды сборной Грузии по футболу (GEO11) примут легенд «Барселоны». Матч начнется в 19:00 и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале Грузии и Первом канале спорт.



Известны окончательные заявки команд.



Состав GEO11:



Вратари: Георгий Ломая, Роин Квашвадзе;



Защитники: Каха Цхададзе, Каха Каладзе, Александре Амисулашвили, Зура Хизанишвили, Давид Квирквелия, Георгий Гудушаури, Георгий Наваловский;



Полузащитники: Сандро Кобахидзе, Георгий Немсадзе, Леван Цкитишвили, Гоча Джамараули, Леван Кения, Гогита Гогуа,



Нападающие: Александре Иашвили, Шота Арвеладзе, Давид Сирадзе, Георгий Деметрадзе.



Тренер: Темур Кецбая



Состав легенд «Барселоны»:



Вратари: Хесус Ангой, Жорди Масип;



Защитники: Олегер Пресас, Серхи Баржуан, Хуан Пабло Сорин, Кристанваль, Фредерик Део, Максвелл, Фернандо Наварро;



Полузащитники: Филип Коку, Жерар Лопес, Яри Литманен, Эдгар Давидс, Хосе Эдмилсон, Гайска Мендьета;



Нападающие: Людовик Жюли, Хавьер Савиола, Роналдиньо.



Тренер: Альберт Феррер.







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